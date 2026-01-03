Intensa búsqueda para localizar a octogenario en el norte de Sonora; desapareció en Año Nuevo

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Rafael Rubio, un adulto mayor de 81 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado jueves 1 de enero de 2026, cuando fue visto por última en la ciudad de Sonoyta, cabecera municipal de General Plutarco Elías Calles, sin que hasta el momento se tenga información sobre su posible localización.

De acuerdo con la información oficial difundida por la dependencia estatal, el octogenario presenta tez morena, complexión delgada, cabello cano, corto y liso, así como ojos color café, medianos. Mide 1.65 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos, características importantes que pueden llegar a facilitar su identificación en caso de algún avistamiento. Las autoridades del estado hacen hincapié en la importancia de la descripción física del desaparecido.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a RAFAEL RUBIO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales oficiales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a RAFAEL RUBIO.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #GeneralPlutarcoEliasCalles pic.twitter.com/OZq1vQ2xMJ — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 3, 2026

En lo que respecta a sus señas particulares, la institución detalló que cuenta con una cicatriz en la rodilla derecha de aproximadamente. Debido a la gravedad de la situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero y apoyar a sus seres queridos. Es importante mencionar que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser determinante para que pueda regresar con bien a casa.

En caso de contar con información que pueda llevar a su paradero, cualquier persona puede realizar su denuncia a la línea telefónica 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora indicó que toda denuncia será manejada con estricta confidencialidad, con el objetivo de proteger la integridad de la persona y avanzar en su pronta localización.

Fuente: Tribuna del Yaqui