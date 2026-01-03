Intensa movilización en Ciudad Obregón por el voraz incendio en vivienda de la colonia Sochiloa

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche del viernes 2 de enero de 2026 se reportó que un incendio consumió en su totalidad una vivienda abandonada que se ubica en la colonia Sochiloa, al surponiente de Ciudad Obregón, Sonora. El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio, luego de que vecinos del sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911. Por fortuna, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, en una propiedad situada sobre la calle Francisco Urbalejo, entre Tabasco y California, en el referido asentamiento humano. Trascendió que el fuego se propagó rápidamente en el domicilio, generando el riesgo en la zona. A pesar de que de manera extraoficial se mencionó que la residencia se encontraba abandonada, residentes del lugar también indicaron que una persona podría habitarla.

Mientras la incertidumbre crecía ante la posibilidad de la posible presencia de personas en el interior del inmueble, vecinos de la colonia se resguardaron debido a la intensidad de las llamas. Testigos del hecho señalaron que el ocupante de una motocicleta arribó al sitio minutos antes de que se registrara el percance, el cual presuntamente habría sido provocado por el tripulante del vehículo ligero. Más tarde, el motociclista huyó, sin que se pudieran obtener datos sobre su identidad.

Versiones extraoficiales indican que las fuertes llamaradas alcanzaron los cables de electricidad, mismos que se terminaron reventado por la magnitud del calor. Luego de recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme se movilizaron a la ubicación para sofocar el incendio y que este se propagara a las viviendas aledañas. Después de varios minutos de labores, los socorristas lograron controlar la emergencia, mientras que se investiga el caso para esclarecer los hechos.

En otro incendio ocurrido este sábado 3 de enero en la colonia Leandro Valle, ubicada en la comisaría de Esperanza, perteneciente al municipio de Cajeme, una familia vivió momentos de angustia por las llamas que afectaron su vivienda. Los tragahumo rescataron a dos adultos y a cinco menores de edad, quienes fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja Mexicana hacia el Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada.

