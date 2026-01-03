Lo acribillaron en el patio de su casa en Ciudad Obregón; identifican a ejecutado en la Beltrones

Ciudad Obregón, Sonora. – La noche del pasado viernes 2 de enero de 2026, apenas en el segundo día del inicio de este año, la violencia volvió a hacerse presente en la cabecera municipal de Cajeme. El hecho se registró en una de las zonas donde con mayor frecuencia se reportan homicidios en Ciudad Obregón. En un inicio, únicamente se sabía que la víctima fatal de un violento ataque armado en la colonia Beltrones era un hombre; sin embargo, con el paso de las horas se dieron a conocer más datos que a continuación te compartimos.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas sobre la calle Alerce, entre Palma Areca y Pérsimo, ubicada en la colonia antes mencionada. Cabe señalar que se trató de un ataque directo perpetrado por sujetos armados, a quienes no les bastó con quitarle la vida a la víctima, ya que le dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente, tras lograr su cometido, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Identifican a la víctima

El fallecido fue identificado como Lucio G., de 33 años de edad, quien quedó tendido en el patio frontal de una vivienda. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el occiso; no obstante, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización del caso.

Falleció en el lugar

Es importante destacar que, según algunos testigos de la escena, los responsables se dieron a la fuga a bordo de un sedán de color blanco, modelo reciente. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta una carpeta de investigación, y aquí te mantendremos informado sobre cualquier avance. Este homicidio se convirtió en el número cuatro registrado en lo que va de 2026, sumándose a los más de 30 casos ocurridos durante el mes de diciembre.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras corroborar el fallecimiento de Lucio G., permitieron que agentes policiacos acordonaran el área para evitar su contaminación, en espera de los elementos de Servicios Periciales de la fiscalía estatal, quienes levantaron indicios balísticos. Asimismo, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarán la necropsia de ley.

