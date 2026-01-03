Lo vinculan a proceso por violentar a su propio padre en vivienda de Magdalena de Kino, Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó los datos de prueba pertinentes para obtener la vinculación a proceso para Daniel 'N.' por el delito de violencia familiar en perjuicio de su propio padre, identificado como José Antonio 'N.', en un hecho registrado en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. El imputado es señalado de ejercer violencia de diferentes tipos sobre su propio progenitor.

De acuerdo con un boletín informativo difundido por la dependencia estatal, un juez de control calificó como legal la detención del sujeto, formuló la imputación y resolvió la vinculación a proceso, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada. La investigación correspondiente arrojó que las acciones por las se juzga al individuo ocurrieron el pasado 29 de diciembre de 2025, en un domicilio que se encuentra en la colonia Infonavit Kino.

En dicho lugar, el imputado se encontraba en medio de una convivencia con la víctima cuando, de un momento a otro, ejerció violencia verbal, emocional y física, aunque las acciones no fueron descritas del todo por la autoridad procuradora de justicia. Se indicó que el presunto agresor sometió a su padre y que la agresión se extendió hasta las afueras de la vivienda en cuestión. El afectado solicitó apoyo a elementos policíacos, quienes efectuaron la respectiva aprehensión.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgado conforme a la ley. A través de estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso con la protección de las víctimas y el derecho a vivir una vida libre de violencia, actuando con firmeza para prevenir y sancionar conductas que atenten contra la seguridad y dignidad dentro del núcleo familiar".

En otro caso registrado en Magdalena de Kino, la FGJES formuló imputación para los hermanos Macario Octavio 'N.' y Fernando Astolfo 'N.', por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio en agravio de sus víctimas de nombres Carlos Fernando 'N.', identificados como padre e hijo. Los hechos se suscitaron el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 00:30 horas, en un domicilio situado en la colonia García Barragán.

Fuente: Tribuna del Yaqui