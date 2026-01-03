Matan a balazos a Francisco Benjamín al norte de Hermosillo; habría sido detenido meses atrás

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 3 de enero de 2026 se activó el Código Rojo al norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por el asesinato a balazos de una persona del sexo masculino en calles de la colonia Cuatro Olivos. Trascendió que el hoy occiso, identificado como Francisco Benjamín 'N.' se movilizaba a bordo de su bicicleta cuando fue interceptado por gatilleros desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole una muerte casi inmediata.

De acuerdo con información preliminar del caso, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:35 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego por la calle Tres, casi esquina con Bacerac, en el mencionado asentamiento humano. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindarle la respectiva atención a la víctima; sin embargo, minutos más tarde confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Una vez que se confirmó el homicidio, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron el perímetro con cinta roja para preservar la escena del crimen, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ayudaron a resguardar el área para que se llevaran a cabo las pesquisas de ley. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes.

Asesinan a balazos a hombre en la colonia Cuatro Olivos, al norte de Hermosillo.

Una vez concluidos los trabajos en la zona, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia conforme a la ley y posteriormente será entregado a sus familiares. Extraoficialmente se dijo que el fallecido contaba con antecedentes penales, cuando, junto a otras dos personas, fue detenido por un hecho ocurrido hace unos meses sobre el cruce del boulevard Solidaridad y Santa Rosalía.

En otro hecho registrado el pasado jueves 1 de enero en la capital sonorense, un hombre fue ejecutado a balazos en la intersección de las calles Revolución y Ceiba, situada en la colonia Amapolas. El hoy occiso fue identificado como Julio César 'N.', de 36 años de edad, quien aparentemente fue privado de la vida de al menos cuatro disparos de arma de fuego, calibre 9 milímetros. Las autoridades realizaron las respectivos trabajos de campo y averiguaciones del caso.

