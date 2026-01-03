Sujeto queda herido en Nogales tras ser brutalmente agredido por su vecino; lo reportan grave

Nogales, Sonora.- Un hombre identificado como Sergio, de 29 años de edad, resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en una riña entre vecinos registrado en el fraccionamiento Lomas de Anza, ubicado en el municipio de Nogales, Sonora. Derivado de la agresión física que sufrió, el afectado requirió de su traslado de emergencia a un hospital de la ciudad fronteriza, mientras que las autoridades municipales ya investigan el caso.

De acuerdo con un reporte oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron el viernes 2 de enero de 2025, alrededor de las 21:17 horas, cuando elementos de la Policía Municipal, mediante la radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), fueron alertados sobre un conflicto vecinal ocurrido en la calle Loma Urrao, en el mencionado sector, mismo que dejó como saldo a una persona lesionada.

A su llegada al Hospital IMSS Bienestar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien narró que se encontraba en su domicilio y escuchó el llanto de su hija de tres años, lo cual lo alertó sobre un evidente peligro en el exterior de la residencia. Al salir, el reportante observó que su esposa sostenía una discusión con uno de los residentes de dicha colonia, por lo que decidió intervenir. Fue en ese momento que el agresor comenzó a golpearlo.

La víctima presenta traumatismo craneoencefálico de alto riesgo.

Derivado del ataque que recibió, el individuo presenta lesiones visibles en la cabeza y rostro, motivo por que fue trasladado al citado nosocomio, en donde personal médico lo valoró y lo diagnosticó con traumatismo craneoencefálico de alto riesgo. Los especialistas certificaron que las lesiones tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida. El Centro de Atención Temprana fue notificada sobre el caso y dará seguimiento a la investigación correspondiente.

En otro hecho similar derivado de una pelea vecinal en Nogales, una mujer identificada como Adriana, de 40 años de edad, sufrió una agresión a golpes y patadas por su propia vecina el pasado martes 30 de diciembre en la colonia Del Rosario. Marcos, esposo de la fémina afectada, denunció que la víctima fue atacada sin razón en particular, es por ello que fue llevada al Hospital IMSS Bienestar y se determinó que presentaba lesiones que ponen en riesgo su vida.

