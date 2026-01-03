Tres vinculados a proceso por narcomenudeo en Guaymas; enfrentan prisión preventiva justificada

Guaymas, Sonora.- Este sábado 3 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención de tres personas vinculadas a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Durante las audiencias, se determinó que procedía la vinculación a proceso, imponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Uno de los factores que influyó en la decisión fueron las cantidades aseguradas. En la primera captura, ocurrida el 28 de diciembre de 2025 en la colonia Bicentenario, un hombre identificado como Iván Eduardo 'N' fue aprehendido mientras portaba una mochila con 84 envoltorios de metanfetamina, 50 cigarrillos de marihuana y 63 envoltorios adicionales de la misma droga, sustancias que, además de superar las permitidas por la ley, estaban destinadas a la venta.

Ese mismo día, pero en la colonia Independencia, elementos policiacos detuvieron a Saúl y/o Rey Saúl 'N'. En este caso, el sujeto tenía en su posesión cinco envoltorios de marihuana, pero lo que llamó la atención de las autoridades es que estaban empaquetados de manera individual, lo que permite suponer que eran para fines comerciales, un delito considerado bastante grave y que está regulado por el Código Penal del Estado de Sonora.

Tres sujetos acusados de narcomenudeo

Por último, el 29 de diciembre de 2025, Roberto 'N' fue interceptado por personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y posteriormente puesto a disposición de los agentes locales. Se le aseguró una mochila que contenía 41 bolsas de metanfetamina y cuatro bolsas de marihuana, todas en presentación dosificada, lo que indicaba de manera clara su intención de comercializar las sustancias.

"Las investigaciones ministeriales establecieron que, en los tres casos, las cantidades, el tipo de empaque y la forma de resguardo de las drogas exceden el consumo personal, configurando conductas asociadas al narcomenudeo con fines de comercio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso con el combate frontal a la venta de drogas, mediante acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad y el orden en los municipios de la entidad", concluyó la dependencia estatal.

