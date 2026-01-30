Agrede a BALAZOS a MILITARES en Ciudad Obregón; capturan a Jesús Jaciel en la colonia Areneras

Ciudad Obregón.- Este viernes 30 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, tras un reporte recibido a través del sistema C5i, se logró la aprehensión de un sujeto señalado como presunto responsable de una agresión perpetrada contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en la colonia Areneras, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el pasado jueves 29 de enero de 2026, alrededor de las 23:16 horas, cuando los uniformados fueron atacados a balazos. Al repeler la agresión, el presunto responsable, quien viajaba a bordo de una motocicleta, resultó lesionado. Afortunadamente, no se reportaron militares heridos ni fallecidos, por lo que el incidente no pasó de un susto para las autoridades.

El detenido fue identificado como Jesús Jaciel, de 28 años de edad, con domicilio en la ciudad de Nogales, Sonora. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre su situación legal; únicamente se sabe que la lesión sufrida durante los hechos se localiza en la pierna izquierda y que, una vez controlado, fue asegurado por las fuerzas de seguridad.

El hombre fue detenido

Cabe señalar que, además, el individuo tenía en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador abastecido, así como varios envoltorios que contenían una sustancia granulada de color blanco. Actualmente, el hombre se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización que surja en torno a este caso.

En otro tema, como te informamos en TRIBUNA, continúa la búsqueda de las hermanas Aderly Mendoza Armendáriz y Blanca Anahí Mendoza Armendáriz, quienes fueron vistas por última ocasión el 31 de marzo de 2021 en un conocido restaurante de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Ayer, a través de redes sociales, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC hizo un llamado a compartir la ficha de búsqueda para que estas jóvenes puedan reunirse pronto con su familia, luego de que se les perdiera el rastro en el fraccionamiento Haciendas del Sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui