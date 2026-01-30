Agresión armada en Cajeme deja un hombre herido de bala; fue hospitalizado de emergencia

Cócorit, Sonora.- La noche del viernes 30 de enero se registró un suceso violento en la comisaría de Cócorit que movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad del municipio de Cajeme. Un hombre fue blanco de un ataque armado directo mientras se encontraba en la vía pública, resultando con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Esto sucedió aproximadamente a las 20:30 horas, en la colonia Villa California Alameda.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los agresores interceptaron a la víctima frente a un local de Alcohólicos Anónimos, ubicado sobre las calles California, entre Santa Elena e Isla Cozumel. Tras accionar sus armas, los responsables se dieron a la fuga antes de la llegada de las fuerzas del orden. La persona afectada recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital de Ciudad Obregón.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre la identidad del herido ni sobre su estado de salud. En respuesta al atentado, se desplegó un dispositivo de seguridad en el sector para resguardar el área y permitir las labores de investigación. Entre los efectivos presentes se encontraban agentes de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y miembros de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para recolectar evidencia balística y otros indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Al cierre de esta edición, no se ha notificado sobre la captura de los autores materiales de este ataque.

La escena de crimen fue asegurada por policías y militares

Balacera en Ciudad Obregón

Esta se convierte en la segunda agresión armada ocurrida este viernes en Cajeme. El primero hecho tuvo lugar durante el mediodía, luego de que un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Libertad, de Ciudad Obregón, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento de la publicación de esta nota. El ataque armado se registró en el cruce de las calles Agua Naval y Río Moctezuma, donde el cuerpo quedó tendido a las afueras de una tienda de autoservicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui