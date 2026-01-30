Alán pasará 2 décadas tras las rejas por brutal asesinato de adulto mayor al norte de Sonora

Agua Prieta, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó la resolución de un proceso penal que culminó con una condena de 20 años de cárcel para Alán 'N'. Mediante la presentación de evidencia ante el tribunal, se logró demostrar su participación directa y responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Se detalló que el crimen fue perpetrado el 20 de julio de 2024, en Agua Prieta, Sonora.

La pena fue interpuesta por la autoridad judicial durante la audiencia realizada el 7 de enero de 2026. Para llegar a este veredicto, se analizaron los sucesos ocurridos durante la madrugada de aquel día, cuando un grupo de individuos arribó a un domicilio situado en la calle 7, de la colonia Centro. Estas personas actuaron tras haber organizado el ataque con anticipación, con la intención de privar de la vida a la víctima.

Al interior del inmueble, los agresores sorprendieron a la víctima, un hombre de 63 años de edad, quien se hallaba solo y desarmado en ese momento. Valiéndose de la superioridad numérica y la fuerza física, el grupo propinó múltiples golpes contusos en diversas zonas corporales del afectado. Un elemento considerado en el juicio fue la relación de parentesco existente, dado que uno de los participantes era hijastro del agredido.

Dicho dato fue tomado en cuenta durante el proceso penal ya que facilitó el ataque, debido a la confianza familiar que existía entre ambos. Por último, la Fiscalía de Sonora señaló en su comunicado que con este resultado "reitera su compromiso con la procuración de justicia, la defensa de los derechos de las víctimas y el combate frontal a los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora