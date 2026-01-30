Amenazaba con arrojarse: Policías evitan que joven se quite la vida en cerro de Nogales

Nogales, Sonora.- Este viernes 30 de enero, diversas corporaciones de seguridad y de rescate se dieron cita en las inmediaciones del camino hacia el ejido Mascareñas, en el municipio de Nogales, Sonora. El motivo de la presencia de las unidades fue el reporte sobre un varón de 21 años que se ubicaba en una zona elevada del conocido Cerro de la Cruz, manifestando intenciones que ponían en riesgo su integridad física.

La situación requirió la colaboración de agentes de los tres órdenes de Gobierno, quienes trabajaron en conjunto con paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos. Estos equipos establecieron un perímetro de seguridad para gestionar el entorno y estar preparados ante cualquier eventualidad. La labor se centró en garantizar la protección del individuo y mantener el orden en la zona, la cual presentaba dificultades por su geografía.

El desenlace positivo se consiguió gracias a la llegada de un agente de Seguridad Pública Municipal. Mediante el uso de la palabra y una actitud empática, el uniformado logró establecer una comunicación efectiva con el joven. Tras un periodo de conversación y escucha activa, el ciudadano accedió a retirarse del borde y bajar hacia un lugar seguro por su propio pie, finalizando el episodio sin que nadie resultara lastimado.

Según datos surgidos tras el suceso, el incidente pudo tener su origen en conflictos de índole familiar. Una vez a salvo, se procedió a canalizar a la persona para que recibiera la atención y el seguimiento emocional necesario, priorizando su bienestar a largo plazo y cerrando el operativo con saldo blanco.

Policías pusieron a salvo al joven, quien recibió ayuda psicológica

En otra noticia ocurrida el pasado 27 de enero en Nogales, elementos de Seguridad Pública Municipal cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en contra de un hombre identificado como Víctor Alonso 'N', de 35 años de edad, como resultado de un recorrido de vigilancia preventiva efectuado en la colonia Las Pilas. Este individuo era buscado por el delito de lesiones intencionales, que fue emitida el 20 de abril de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui