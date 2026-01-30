Ataque a diputados de MC en Culiacán: Omar García Harfuch revela vínculo con Los Chapitos

Ciudad de México. - La mañana de este viernes 30 de enero de 2026, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tijuana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer algunos avances relacionados con el brutal ataque armado ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, del que fueron víctimas los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda.

De acuerdo con el miembro de Movimiento de Regeneración Nacional, se logró identificar a una célula vinculada a Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán— como responsable de que los funcionarios públicos estén ahora luchando por sus vidas. Como se ha informado previamente en TRIBUNA, ambos legisladores se encuentran hospitalizados, y en especial Sergio Torres Félix continúa en estado crítico.

"Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente con el gabinete de Seguridad y las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto", explicó García Harfuch. Asimismo, agregó que se mantiene custodia permanente sobre Torres Félix y Montoya Ojeda para evitar que sufran algún nuevo ataque.

Localizaron un vehículo abandonado que se encuentra relacionado con el ataque

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones continúan en curso y todavía no hay actualización oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Lo último que se informó fue el mismo día de los hechos: "FGE informa que a las 12:02 hrs se recibió reporte del C4 por hechos ocurridos en el centro de Culiacán, donde 3 personas resultaron heridas", concluyó el comunicado.

En cuanto a Elizabeth Montoya, ayer jueves 29 de enero de 2026, el presidente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, confirmó que su compañera perdió un ojo debido a las heridas, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Por su parte, en el caso de Sergio Torres Félix, exmiembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), será necesario esperar al menos 48 horas para conocer su diagnóstico completo.

