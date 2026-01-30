Caen 'El señor del sombrero' y Enrique 'N' de la policía municipal de Tultitlán junto a nueve delincuentes en Edomex

Estado de México.- En un operativo conjunto de inteligencia, las autoridades federales y locales lograron la captura de 11 presuntos criminales vinculados a tres células delictivas que operaban en el Estado de México. Estos grupos son señalados como responsables de al menos 16 homicidios, además de dedicarse activamente a la venta y distribución de sustancias ilícitas en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

Lo más relevante de esta intervención fue la identificación de agentes en activo dentro de la estructura criminal. Entre los detenidos destacan Lucio 'N', conocido como 'El señor del sombrero', y Enrique 'N', quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Tultitlán. Esta situación subraya el esfuerzo de las instituciones por limpiar las corporaciones de seguridad y combatir la corrupción interna.

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los capturados pertenecen a las bandas delictivas identificadas como 'Lobo', 'Monas' y 'Los Portales'. Estos grupos se caracterizaban por ejercer un alto nivel de violencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, manteniendo en alerta a los residentes de la región por sus constantes actividades criminales.

La desarticulación de estas células fue posible gracias a una estrecha coordinación entre el Gabinete de Seguridad Nacional, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). El funcionario federal destacó en sus redes sociales que este golpe es resultado de arduas labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar los puntos estratégicos donde operaban estos individuos para así lograr su captura.

Con estas detenciones, las autoridades buscan reducir los índices de violencia en el Estado de México y enviar un mensaje claro contra la impunidad. El proceso legal de los 11 implicados continuará para determinar su responsabilidad en los asesinatos y delitos contra la salud reportados. Este operativo representa un avance significativo en la recuperación de la tranquilidad para las familias mexicanas que día a día se ven afectadas por los altos índices de inseguridad.

#Nacional | "No vamos a parar en su búsqueda": afirmó Harfuch sobre los mineros privados de la libertad en Sinaloa uD83DuDDE3?? pic.twitter.com/VMArQhiHTO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui