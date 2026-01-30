Capturan a presunto sicario al norte de Sonora; acribilló a un hombre desde un auto y escapó

Agua Prieta, Sonora.- Un juez de control determinó imponer medidas cautelares en contra de Emilio Rafael 'N', quien deberá permanecer en prisión mientras avanza su proceso legal. Durante la audiencia realizada este 30 de enero, la autoridad judicial avaló la formulación de imputación por el delito de tentativa de homicidio y concedió la prisión preventiva justificada por el crimen cometido meses atrás, concretamente el 10 de marzo de 2025.

Según la información recabada por los agentes investigadores, el día de los hechos el acusado viajaba en un automóvil Chevrolet Malibú, modelo 2010 de color gris, sobre la colonia Nueva, de Agua Prieta. Los reportes indican que el vehículo transitaba en sentido contrario sobre la calle 20, entre las avenidas 2 Industrial y 3 Industrial. Fue en este punto donde el conductor habría interceptado a un hombre para agredirlo de manera sorpresiva.

Las evidencias presentadas ante el tribunal señalan que Emilio Rafael 'N' utilizó un arma de fuego que accionó en cinco ocasiones contra la víctima. Como resultado de esta acción, el afectado recibió tres impactos de bala que comprometieron su integridad física. El dictamen clínico describe heridas de consideración, una lesión en el tórax anterior con orificio de entrada y salida, así como un impacto en la cara interna de la rodilla izquierda.

Además, se registró una herida severa en el antebrazo izquierdo que causó fractura expuesta de cúbito y radio. El personal de salud que atendió la emergencia a tiempo para salvar su vida. Si bien los médicos lograron estabilizar al paciente y determinaron que las heridas no ponían en peligro su vida en ese instante, sí dejaron secuelas visibles y cicatrices permanentes, lo cual constituye una vulneración al bien jurídico de la salud.

Agua Prieta, Sonora, 30 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Emilio Rafael "N", por su probable responsabilidad en el delito de tentativa…

Con estos antecedentes, el organismo encargado de la procuración de justicia busca que se vincule a proceso al señalado, garantizando que enfrente las consecuencias legales correspondientes por los actos violentos perpetrados. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de investigar y perseguir con rigor técnico los delitos de alto impacto, garantizando justicia para las víctimas y el respeto irrestricto al debido proceso", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui