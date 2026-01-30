Choque múltiple en Hermosillo: Tráiler se lleva a 11 vehículos y deja ocho personas heridas

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 30 de enero tuvo lugar un fuerte accidente de tránsito en el sector norte de Hermosillo. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Progreso, a la altura de la calle Reyes, un punto donde el flujo vehicular se vio severamente interrumpido. De acuerdo con los datos recabados, el percance se originó cuando un tráiler sufrió un desperfecto en su sistema de frenado, lo que impidió al conductor detener la marcha.

La falta de control sobre el camión provocó un choque por alcance contra una camioneta pick up marca Toyota. Debido a la inercia y dimensiones del transporte de carga, dicho vehículo fue arrastrado varios metros sobre el asfalto. El impacto inicial desencadenó una colisión en cadena que terminó afectando a un total de 11 automóviles que sufrieron daños. Las unidades quedaron dispersas sobre la vialidad, bloqueando por completo el carril de circulación.

Esto provocó un intenso congestionamiento en la zona, lo que obligó a otros conductores a buscar rutas alternas para continuar su camino. Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar para prevenir riesgo de incendio y apoyar en las labores de seguridad perimetral. Simultáneamente, el equipo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargó de valorar el estado de salud de los ciudadanos involucrados.

El saldo reportado fue de ocho personas con diversas lesiones; tras la evaluación realizada en la escena, dos de ellas requirieron ser trasladadas en ambulancia hacia un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el resto presentó golpes que no ponían en riesgo su integridad física. Agentes de Tránsito Municipal tomaron el control para gestionar el tráfico y levantar el reporte necesario para los trámites correspondientes.

Uno de los carriles siguió funcionando para el desahogo de tráfico

Por último, el operador del tráiler quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica tras el análisis de los daños materiales y las afectaciones causadas a terceros durante este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui