De vuelta a casa: Ricardo se reencuentra con su familia en Sonora, tras 5 años desaparecido

Hermosillo, Sonora.- Tras años sin tener noticias sobre su paradero, la incertidumbre terminó para una familia originaria de Chilapa, Guerrero. En una acción conjunta realizada en Hermosillo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora lograron ubicar a Ricardo Aguanta Tetlale, quien estuvo desaparecido durante 5 años, y fue encontrado recientemente en la capital sonorense.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida en redes sociales, Ricardo cuenta actualmente con 25 años de edad. Sus datos personales indican que nació el 7 de febrero de 2000. Al momento de su localización, sus características físicas coincidían plenamente con la descripción documentada, un hombre de complexión delgada, tez morena, cabello castaño oscuro, lacio y largo, así como labios gruesos y ojos cafés de tamaño mediano.

Al ser abordado por los grupos de buscadoras, manifestó abiertamente su voluntad de volver con sus padres. Una vez asegurada su ubicación, se activaron los protocolos de asistencia para garantizar su integridad. En una primera instancia, se gestionó su ingreso a la casa hogar 'Luz y Salvación' para su resguardo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, donde recibió valoración médica y un tratamiento.

Lo anterior debido a que era necesario atender sus problemas de salud relacionados con adicciones, paso fundamental para asegurar su bienestar antes del viaje de retorno. El proceso culminó el pasado 24 de enero, fecha en que los padres de Ricardo arribaron a la ciudad de Hermosillo. Personal de la Comisión facilitó el traslado del joven para concretar el encuentro, cerrando así el largo periodo de separación.

Los familiares externaron su agradecimiento por las gestiones realizadas que permitieron la reunificación. Por su parte, la Comisión estatal de Sonora reiteró su disposición de mantener la colaboración con los colectivos civiles, enfocando sus esfuerzos en el trato digno y la resolución de casos de personas no localizadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui