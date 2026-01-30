Desarticulan 'call center' clandestino en Edomex: era usado para extorsión y fraude bancario

Ecatepec, Estado de México.- En un esfuerzo para combatir los delitos patrimoniales en el Estado de México, fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno ejecutaron una orden de cateo en el municipio de Ecatepec. Efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, ingresaron a una vivienda situada en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Francisco I. Madero.

Las investigaciones apuntaban a que este sitio funcionaba como un 'call center', dedicado presuntamente a engañar a usuarios de servicios financieros para obtener dinero de manera ilegal. El origen de esta movilización se encuentra en una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre actividades sospechosas en la zona. Gracias a los datos recabados, el Ministerio Público solicitó ante un juez el permiso necesario para el cateo del domicilio.

Al acceder al interior, los uniformados confirmaron la existencia de una infraestructura tecnológica montada para realizar comunicaciones masivas. En las habitaciones se hallaron diversos dispositivos necesarios para estas tareas ilícitas. Entre los objetos decomisados destacan múltiples computadoras portátiles y de escritorio, así como diademas con micrófono, herramientas esenciales para los operadores que contactan a las posibles víctimas.

Además del equipo de cómputo, los agentes localizaron documentos tanto en papel como en formato digital que contienen datos sensibles de cuentas bancarias. También se incautó una máquina para contar billetes, módems de internet y diversos empaques de tarjetas SIM. Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes para su análisis. Para finalizar, el inmueble fue asegurado con sellos, garantizando así que la escena se mantenga intacta mientras avanzan las pesquisas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM