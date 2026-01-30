El segundo hallazgo del viernes: Localizan cuerpo acribillado al poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por segunda ocasión en el día, un despliegue de diversas fuerzas del orden se registró en el sector poniente de Ciudad Obregón, tras recibir el reporte sobre la presencia de una persona tendida sobre la vía pública. Las autoridades acudieron al llamado ciudadano efectuado pasadas las 19:30 horas, confirmando la localización de un cuerpo a un costado de la cinta asfáltica, en una zona colindante con terrenos agrícola.

El suceso tuvo lugar sobre la calle Eusebio Kino, entre 200 y 300, por fuera de la base de una conocida gasera. Al arribar al punto señalado, los agentes observaron que la víctima yacía a orillas del camino. Durante la inspección del terreno, se detectaron diversos casquillos percutidos esparcidos en el suelo, situación que apunta a que la agresión armada se perpetró en ese mismo sitio y después dejaron abandonado el cuerpo.

El perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento de la escena del crimen, recolectando la evidencia balística que servirá para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocen los datos generales de la víctima, quien está en calidad de desconocida. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió con el levantamiento y traslado del cuerpo a sus instalaciones para realizar la autopsia de ley que permitirá establecer su identidad y causa exacta de muerte.

El lugar donde se hizo el hallazgo del cadáver

Cabe mencionar que este es el segundo hallazgo de un cuerpo que se realiza este viernes en Ciudad Obregón. Los hechos sucedieron poco después de las 16:30 horas, cuando se recibió el aviso al número de emergencias 911 sobre una persona sin vida en un predio baldío muy cercano al fraccionamiento Villas del Rey Colonial. Esto provocó la movilización de corporaciones de seguridad, quienes confirmaron el hallazgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui