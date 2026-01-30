Encuentran cuerpo de hombre en terreno baldío de Ciudad Obregón; tenía impactos de bala

Ciudad Obregón, Sonora.- Un lamentable descubrimiento se hizo durante la tarde de este viernes 30 de enero, en el sector poniente de Ciudad Obregón, tras el reporte de la presencia de una persona fallecida en las cercanías del fraccionamiento Villas del Rey Colonial. Los hechos sucedieron poco después de las 16:30 horas, cuando se recibió el aviso al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

Al arribar al punto señalado, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en un predio baldío, situado entre la vegetación silvestre. La ubicación del suceso se encuentra a escasos metros de un camino de terracería que conduce hacia la vecina colonia de Los Misioneros. De acuerdo con la información recabada en el sitio, la víctima presentaba heridas visibles que aparentan haber sido causadas por proyectiles de arma de fuego.

Para preservar la escena del crimen, se estableció un perímetro de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudió al lugar para procesar el área y recolectar evidencias. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad del individuo.

Una vez finalizadas las labores en el sitio, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios necesarios para determinar las causas del deceso y lograr su identificación.

Autoridades policiales y militares resguardaron el lugar de los hechos

Un gatillero detenido

Este no ha sido el único hecho violento ocurrido en en Ciudad Obregón. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que, tras un reporte recibido a través del sistema C5i, se logró la aprehensión de un sujeto señalado como presunto responsable de una agresión armada perpetrada contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Areneras, al noroeste de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron el pasado jueves 29 de enero, alrededor de las 23:16 horas, cuando los uniformados fueron atacados a balazos por presuntos sicarios. Al repeler la agresión, el presunto responsable, quien viajaba a bordo de una motocicleta, resultó lesionado. Afortunadamente, no se reportaron militares heridos ni fallecidos, por lo que el incidente no pasó de un susto para las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui