Enfrentamiento en Hermosillo: Policías municipales repelen ataque armado de presuntos sicarios

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 30 de enero se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad en el sector suroeste de la ciudad de Hermosillo. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 17:00 horas, cuando diversas llamadas al número de emergencia alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de la calle José Barajas y la avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Las Minitas.

Según la información recabada hasta el momento, agentes de la Policía Municipal que transitaban por la zona presuntamente fueron blanco de una agresión armada por parte de presuntos miembros del crimen organizado. Ante esta situación de riesgo, los elementos de seguridad repelieron el ataque utilizando su armamento de cargo. Como resultado del intercambio de disparos, se reportó que los presuntos agresores resultaron heridos.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento. Hasta el momento, se desconocen cuántas personas resultaron heridas, así como las identidad es de las mismas y su estado de salud actual. Por otro lado, no se ha notificado sobre la captura de otros individuos relacionados con este suceso violento.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes acordonaron y resguardaron la zona. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el procesamiento del lugar para recolectar casquillos y otros indicios que permitan esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Peritos y policías se hicieron presentes en el lugar de los hechos

Fuente: Tribuna del Yaqui