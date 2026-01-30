FGJES imputa a Osvaldo 'N' por encubrir un homicidio en Cajeme; escondió al agresor en Puente Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 30 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) formuló imputación en contra de Osvaldo 'N', derivado de la ejecución de una orden de aprehensión, ya que al presunto se le atribuyen los delitos de encubrimiento de homicidio y posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la audiencia la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de que se amplió el plazo constitucional a 144 horas para la celebración de la audiencia en la que se resolverá la vinculación a proceso. En caso de que posteriormente surja mayor información, en nuestro medio de comunicación te mantendremos informado con cada uno de estos detalles.

¿Qué hizo el detenido?

El caso se encuentra relacionado con la privación de la vida de Marco Antonio, hecho que ocurrió durante la madrugada del pasado 18 de enero, en la intersección de las calles Uruguay y Lucerna, en la colonia Hidalgo, ubicada en Ciudad Obregón. De acuerdo con las indagatorias, en ese sitio el agresor atacó a la víctima con un arma de fuego, provocándole la muerte; incluso, el momento quedó captado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

Osvaldo 'N'

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal, Osvaldo habría auxiliado al presunto responsable del homicidio, ocultándolo en una vivienda de su propiedad ubicada en la colonia Puente Real, sección Miraflores. En dicho inmueble, ambos permanecieron por varias horas con la intención de evadir la acción de la justicia. Es importante señalar que la autoridad no reveló la identidad del agresor ni precisó mayores datos sobre el otro implicado.

#Seguridad | Alán pasará 2 décadas tras las rejas por brutal asesinato de adulto mayor al norte de Sonora uD83DuDC64??uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3https://t.co/oXufWO7cDH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Robo de vehículo

A los delitos antes mencionados se suma que Osvaldo se encontraba en posesión de un vehículo todo terreno, marca Polaris RZR XP, modelo 2018, color negro con rojo, el cual contaba con reporte de robo en la ciudad de Phoenix, Arizona, con fecha del 22 de mayo de 2019. Dicho automotor fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Residencial Puente Real, donde el imputado habitaba en calidad de arrendatario.

Fuente: Tribuna del Yaqui