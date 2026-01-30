(FOTOS) Camioneta de valores IMPACTA a motocicleta en TREMENDO ACCIDENTE en la Constitución; sobrevive de milagro

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 30 de enero de 2026 se registró un aparatoso accidente de tránsito en la colonia Constitución de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, esto después de que presuntamente un motociclista no respetara el alto reglamentario y le cortara la circulación a una camioneta de transporte de valores, provocando un impresionante choque que quedó registrado en fotos.

El percance ocurrió poco después de las 14:00 horas, en el cruce de las calles California y Guillermo Prieto, donde el conductor de una motocicleta Italika DM150, modelo 2023, color negra, circulaba de poniente a oriente sobre Guillermo Prieto y, al llegar al cruce con California, no realizó el alto obligatorio. Al incorporarse sin precaución, el motociclista fue impactado por una camioneta blindada de la empresa de custodia de valores Sepsa, identificada con el número económico 5063, la cual transitaba en sentido de norte a sur sobre la calle California.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado por los aires, quedando tendido sobre la cinta asfáltica. Mientras tanto, la camioneta de valores continuó su trayectoria fuera de control por varios metros, hasta detener su marcha tras impactarse de lleno contra la base de un anuncio de una carnicería. El conductor de la motocicleta fue identificado como Jesús Arturo D. M., de 50 años, que fue llevado rápidamente al hospital, ya que resultó lesionado.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme, así como paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista lesionado y evaluaron la condición de los ocupantes de la unidad blindada. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de las lesiones. La zona fue acordonada para permitir las labores de auxilio y el levantamiento del peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades y restablecer la circulación vehicular, la cual se vio afectada por varios minutos.

Hombre es ejecutado a balazos en la colonia Libertad

En otro hecho de seguridad registrado también este viernes, un sujeto fue asesinado en la colonia Libertad. De acuerdo con información preliminar, la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento de la publicación de esta nota. El ataque armado se registró en el cruce de las calles Agua Naval y Río Moctezuma, donde el cuerpo quedó tendido a las afueras de una tienda de autoservicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui