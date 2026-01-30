Hallan en Querétaro a tres guardias nacionales secuestrados en Hidalgo; uno es comandante y murió

San Juan del Río, Querétaro.- Durante la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, fueron localizados en una comunidad de San Juan del Río, Querétaro, cuatro elementos de la Guardia Nacional que previamente habían sido privados de la libertad en Huichapan, Hidalgo. Lamentablemente, se presume que uno de los involucrados ya no contaba con signos vitales, mientras que los demás presentaban golpes y estaban maniatados.

De acuerdo con información de Milenio, el cuerpo de la víctima fatal fue encontrado justo en el puente de acceso a la comunidad de San Miguel Arcángel, sobre la carretera Palmillas-Portezuelo. El mismo medio indica que los compañeros del fallecido hallaron el cadáver, identificado como comandante, aunque aún no se conocen mayores detalles sobre este uniformado, quien probablemente fue asesinado.

Una vez que arribaron al lugar diversas autoridades, incluidos policías municipales, procedieron a acordonar el área para evitar la contaminación de pruebas. Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, donde intervinieron sus peritos. Las investigaciones acaban de comenzar, por lo que se espera que en las próximas horas las fuentes oficiales revelen más información.

Sucedió en Huichapan, Hidalgo

Por otra parte, se desplegó un operativo para dar con el paradero de los otros tres secuestrados, quienes fueron localizados afortunadamente un poco más tarde en una zona cerril del lado del estado de Hidalgo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos, aunque nuestro medio permanecerá atento a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas.

#Seguridad | Iban a Monterrey: Autobús con pacientes del IMSS choca con un tráiler; reportan 12 víctimas uD83DuDEA8https://t.co/5gVr9aXkt8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

En otro hecho ocurrido sobre la carretera federal 57, se registró la noche del jueves una impactante movilización de fuerzas de seguridad federales y estatales, encabezadas por la Policía de Investigación del Delito (PID). Una pipa fue detectada en el municipio de Pedro Escobedo y, tras una persecución que concluyó en el trébol de San Juan del Río, se logró la captura de dos sujetos y el aseguramiento de la unidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui