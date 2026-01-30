Iban a Monterrey: Autobús con pacientes del IMSS choca con un tráiler; reportan 12 víctimas

Linares, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este viernes 30 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno del Estado de Nuevo León, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de emergencia en el sur de la entidad, luego de que se reportara un fuerte accidente carretero que involucró a un autobús de pasajeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a un tráiler en la Carretera Nacional, en el municipio de Linares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 30 de enero, en el kilómetro 136 de la Carretera Nacional, en el tramo que conecta Ciudad Victoria con la ciudad Monterrey, justo en los límites con el estado de Tamaulipas. En ese punto, un autobús de la línea Transportes Senda se impactó contra la parte trasera de un tráiler que circulaba por la misma vía.

En la unidad viajaban 34 pasajeros, la mayoría provenientes de Tampico, quienes se dirigían a la capital regiomontana para acudir a citas médicas y tratamientos programados en el IMSS. Información oficial señala que, tras la colisión, el conductor del tráiler abandonó el vehículo y huyó del lugar, antes de la llegada de las autoridades, por lo que se desplegó un operativo para su localización.

Tras reportar el incidente mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, al sitio acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil de Linares, así como elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional, quienes brindaron atención a los pasajeros afectados.

Las autoridades confirmaron un saldo preliminar de 12 personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas a hospitales del municipio de Linares para recibir atención médica especializada, mientras que el resto de los pasajeros fue valorado en el lugar al presentar golpes menores.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas a consecuencia de este accidente. La zona permaneció abanderada y con presencia de autoridades viales durante varias horas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y dar con el paradero del conductor del tráiler que se dio a la fuga.

