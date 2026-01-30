Juez dicta prisión preventiva a 'El Botox' por homicidio; es vinculado al asesinato de líder limonero

Estado de México.- Tras su captura el pasado 22 de enero, César Alejandro Sepúlveda Arellano, mejor conocido como 'El Botox', fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 'El Altiplano', junto con sus dos escoltas. Tras esto, un juez de control vinculó a proceso a 'El Botox', por su presunta relación en el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

Bernardo Bravo fue asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en una propiedad de 'El Botox', en la localidad de Cenobio Moreno, y su cuerpo abandonado en la comunidad de San Fernando. Además de enfrentar cargos por homicidio doloso y delitos federales, 'El Botox' también es investigado por ser uno de los principales responsables del cobro de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales y productivos de la región de Tierra Caliente.

El juez determinó que se tienen pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía de Michoacán que señalan a Sepúlveda Arellano como el líder de la organización criminal 'Los Blancos de Troya' y lo vinculan con el asesinato del líder limonero. El juez fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y 4 meses de plazo para que se cumpla el cierre de las investigaciones complementarias.

'El Botox' fue capturado en compañía de sus dos escoltas: Eder 'N', alias 'El Greñas', y Esteban 'N', alias 'El Pánico', en el municipio de Buenavista, Michoacán. Los escoltas junto con Sepúlveda Arellano fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y cargadores de uso reservado y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

El juez federal negó la solicitud por parte de la defensa de Sepúlveda Arellano, de ser trasladado y recluido en un penal de Michoacán. La decisión de negar dicha solicitud fue por motivos de seguridad, según explicó el juez. Tras esto, los tres detenidos permanecen en el penal del Altiplano a la espera de la continuidad de su proceso judicial.

