Macabro hallazgo en Nuevo León: Encuentran cadáver calcinado; se presume que podría ser indigente

Juárez, Nuevo León.- Este viernes 30 de enero de 2026 se reportó el hallazgo de una persona calcinada en una zona habitacional de la colonia Salvador Chávez, en el municipio de Juárez, Nuevo León. De acuerdo con información de Milenio, las autoridades arribaron al sitio alrededor de las 09:00 horas, por lo que procedieron a acordonar el área y, tras la llegada de peritos, se inició la recolección de evidencias relacionadas con el crimen.

El cuerpo sin vida fue localizado en un callejón, muy cerca del cruce de las calles 17 de Diciembre y 24 de Marzo, colindante con la colonia Jardines de la Silla. Cabe destacar que la denuncia fue realizada por un transeúnte que, al pasar por el lugar, se percató de la presencia de los restos humanos, los cuales hasta el momento no han sido identificados; no obstante, se presume que podrían corresponder a una persona en situación de calle.

El medio antes citado precisa que en este sector ya se han registrado incendios menores ocasionados por fogatas improvisadas que suelen encender personas sin hogar para mitigar el frío. Sin embargo, debido a que las investigaciones apenas comenzaron, será necesario esperar a que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se pronuncie sobre el caso, ya que hasta ahora no ha revelado mayores detalles.

El hombre no ha sido identificado

En otro hecho, ocurrido el jueves 29 de enero de 2026, durante un operativo en el que participaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, fue localizado en el sector oriente de Monterrey el cuerpo sin vida de una persona que previamente había sido reportada como desaparecida, en las inmediaciones del corredor comercial conocido como Penny Riel.

De acuerdo con información extraoficial, la movilización de unidades en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y José Ángel Conchello, justo en la colonia Reforma, generó alerta entre vecinos de la zona, por lo que el área fue acordonada para llevar a cabo las labores de inspección en un inmueble, en el que más tarde la fiscalía estatal confirmó en comunicado el hallazgo de un cadáver.

Fuente: Tribuna del Yaqui