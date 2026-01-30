Madrugada violenta en CDMX: A tempranas horas, atacan a balazos a un hombre en Azcapotzalco

Azcapotzalco, Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco, luego de que se reportara una agresión con arma de fuego en la colonia Industrial Vallejo. Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que se sabe de este hecho violento.

De acuerdo con los primeros reportes, los eventos ocurrieron la madrugada de este viernes 30 de enero, alrededor de las 06:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Norte 59 y Poniente 150, dentro de la colonia ya mencionada. En ese sitio, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

Se registra movilización policiaca por un hombre baleado en la calle Norte 59, colonia Industrial Vallejo, en la zona industrial de la alcaldía Azcapotzalco.



Tras el reporte de la balacera, elementos de la Policía Capitalina del sector La Raza acudieron al lugar y localizaron a la víctima con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que procedieron a brindarle auxilio inmediato y solicitar el apoyo de servicios médicos. El hombre fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención especializada, donde su estado de salud quedó bajo evaluación médica.

En tanto, en la zona se implementó un cerco de seguridad, mientras personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) realizaba recorridos y labores de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas, de acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades capitalinas.

Los oficiales también realizaron los trabajos de resguardo del área y recolección de indicios, con el objetivo de integrar una nueva carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con información actualizada sobre la evolución del estado de salud de la víctima y los avances en el caso.

