Pleito vial termina en HOMICIDIO: Atacan a balazos a conductor en la colonia Tacuba, CDMX

Ciudad de México.- La noche de este jueves 29 de enero de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara una agresión armada contra un automovilista en calles de la colonia Tacuba. Este hecho que dejó una persona sin vida.

De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron este jueves 29 de enero de 2026, alrededor de las 21:50 horas, tiempo local, en la avenida Marina Nacional, al cruce con Golfo de México, donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta. Según información preliminar, la agresión habría iniciado tras un presunto conflicto vial entre los involucrados mientras circulaban por la zona.

Testigos refirieron que, tras el altercado, unos motociclistas persiguieron al automovilista hasta darle alcance, momento en el que abrieron fuego en su contra. Tras escuchar las detonaciones, personas que se encontraban en el lugar realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Sector Tacuba de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a paramédicos.

Al arribar al sitio, los servicios de emergencia localizaron al conductor dentro del vehículo con lesiones producidas por arma de fuego. Pese a la rápida intervención, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato para preservar la escena, mientras policías capitalinos implementaron un operativo en calles aledañas con el objetivo de ubicar a los responsables, quienes lograron huir tras el ataque.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro ministerial. Al sitio también acudieron familiares de la víctima y vecinos de la colonia, quienes señalaron que el hombre presuntamente vivía en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido. Las autoridades continúan con las investigaciones.

