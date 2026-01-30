Protesta violenta en Zapopan: Mototaxistas causan destrozos en cuartel de la Guardia Nacional (VIDEO)

Zapopan, Jalisco.- Durante la noche del pasado jueves 29 de enero de 2026, un grupo de mototaxistas pasó de realizar una protesta a causar destrozos en el exterior del cuartel de la Guardia Nacional, ubicado en la colonia El Fortín, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Incluso, comenzaron a circular un par de videos en redes sociales donde se observa a las personas bastante furiosas, quienes llegaron a propinar patadas a la puerta de acceso del inmueble.

De acuerdo con información publicada por Milenio, estas personas exigían una respuesta por parte de las autoridades debido al presunto abuso del que habría sido objeto un estudiante de la preparatoria 20, ubicada sobre la avenida Paseo del Bosque. La situación se tornó más grave, al grado de que los inconformes terminaron derribando el portón del acceso principal, además de realizar pintas en algunas paredes de los alrededores, para posteriormente retirarse del lugar.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial, incluida la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE Jalisco), se ha pronunciado al respecto. No obstante, en nuestro medio de comunicación siempre estaremos atentos a cualquier actualización que surja sobre el caso, ya que existe la posibilidad de que en las próximas horas la dependencia estatal emita una postura oficial.

En otro asunto completamente distinto, durante la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, el cadáver de un hombre fue localizado calcinado y con impactos de bala en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fueron vecinos del sector quienes reportaron el hallazgo a la línea de emergencias 911, y una vez que arribaron al sitio, elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas se trasladaron al lugar y confirmaron el fallecimiento, además de señalar que entre las lesiones se encontraba un impacto de bala en el cráneo y diversas quemaduras en el cuerpo. De inmediato, el caso quedó a cargo de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y recolectar evidencia. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni sospechosas, y se espera que la identidad del occiso sea confirmada una vez que concluyan los análisis del Servicio Médico Forense.

