¿Qué pasó en la autopista México-Toluca HOY? FUERTE accidente moviliza a las autoridades

Cuajimalpa, Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 30 de enero de 2026 se activó el Código Rojo en inmediaciones de la autopista México-Toluca, a la altura del Estado de México (Edomex), tras el reporte de un accidente protagonizado por un tráiler. Este vehículo de carga pesada terminó incendiado, lo que provocó severas afectaciones a la circulación rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron este mismo viernes antes de llegar a la caseta de cobro, en el puente elevado ubicado a la altura de la comunidad conocida como Las Maromas, dentro de la alcaldía Cuajimalpa, durante las primeras horas de la mañana. Se detalló que, tras el choque, el tractocamión salió de la carpeta asfáltica y quedó a un costado de la vialidad. Minutos después, la unidad comenzó a incendiarse, generando una densa columna de humo.

Autoridades se movilizaron por un accidente en la México-Toluca este viernes. Foto: Facebook

Automovilistas que presenciaron el siniestro alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencia 911, a lo que se activó el Código Rojo. La caja del tráiler invadió al menos dos carriles, lo que ocasionó tráfico intenso y avance a vuelta de rueda desde el municipio de Toluca hacia la CDMX. Asimismo, la magnitud del fuego obligó al cierre parcial de carriles, mientras se realizaba las labores de control.

Al sitio acudieron elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), personal de Protección Civil, elementos del heroico cuerpo de Bomberos y equipos de rescate, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el incendio, enfriar la unidad siniestrada y asegurar el área. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado oficialmente si hay personas lesionadas o fallecidas, debido a que el incidente continúa en proceso de evaluación.

Como consecuencia del accidente, las autoridades reportaron afectaciones viales en ambos sentidos, principalmente por la reducción de carriles y las maniobras necesarias para retirar el tráiler y limpiar la zona.

uD83DuDEA8uD83DuDD25 Caos vial en la México–Toluca



uD83DuDFE1 Un tráiler se incendió en la autopista México-Toluca, antes de la caseta y en dirección a Toluca, a la altura de El Yaqui



uD83DuDE93 La zona es resguardada por la Guardia Nacional

uD83DuDE92 Servicios de emergencia ya laboran en el lugar



uD83DuDCF9 Marcos Lima pic.twitter.com/TSYPXeIQ5K — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) January 30, 2026

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los señalamientos viales y considerar rutas alternas, ya que los trabajos podrían prolongarse durante varias horas. Las causas del accidente aún son materia de investigación y no se descarta la posible intervención de factores como velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino.

