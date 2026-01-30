Sicarios matan a balazos a exjefe del grupo Zorros afuera de su vivienda en Iztapalapa

Iztapalapa, Ciudad de México.- La violencia volvió a azotar la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX). En esta ocasión, un ataque armado cobró la vida de Javier Álvarez Saldaña, exjefe del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien fue asesinado a balazos este jueves 29 de enero de 2026 afuera de su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, uno de los puntos rojos de la capital mexicana.

De acuerdo con información compartida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez (@C4Jimenez en X), el ataque se registró la tarde de este jueves 29 de enero, cuando el exmando de la SSC se encontraba en el exterior de su vivienda. Se detalló que sujetos armados, hasta ahora no identificados, se acercaron y le dispararon de manera directa en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad.

Tras la agresión, familiares de Álvarez Saldaña lo trasladaron de inmediato, por sus propios medios, al Hospital General de Iztapalapa, con la finalidad de que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas después se confirmó su fallecimiento, derivado de las lesiones ocasionadas por los impactos de arma de fuego.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este ataque, ni se ha detallado la identidad de los responsables; tampoco han compartido información sobre el móvil del ataque. Elementos de seguridad acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Javier Álvarez Saldaña fue identificado como ex jefe del grupo Zorros, una unidad operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cargo que desempeñó en años anteriores. Las autoridades no han precisado si el homicidio estaría relacionado con su trayectoria dentro de la corporación, ni si existían amenazas previas en su contra. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

