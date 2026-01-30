Tragedia familiar en Sonora tras volcamiento: Fallece una mujer y un niño de 2 años queda herido

Pitiquito, Sonora.- La mañana de este viernes 30 de enero de 2026, alrededor de las 07:40 horas, se registró un impactante accidente en la carretera Pitiquito–Altar, al norte del estado de Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el punto exacto donde ocurrió el hecho, que dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, fue en el kilómetro 87, a la altura del puente conocido como El Muchachito.

Según datos preliminares, un tráiler con semirremolque que transportaba plátanos y yacas, por causas aún desconocidas, terminó volcándose en el sitio antes mencionado, provocando no solo la pérdida total del producto, sino también una tragedia familiar. Lo anterior debido a que quienes viajaban a bordo vivieron uno de los momentos más lamentables, luego de que la pareja del conductor, identificada como Perla Yuridiana, de 21 años de edad, quedara prensada en el camarote de la pesada unidad.

Al lugar acudieron de inmediato diversas corporaciones policiacas, así como cuerpos de emergencia, quienes realizaron maniobras para rescatar a la fémina; sin embargo, aunque lograron recuperar el cuerpo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. De igual manera, es importante destacar que los otros dos lesionados fueron identificados como Ángel David, de 22 años, y su hijo menor, Ángel Emilio, de apenas dos años de edad, quienes, al igual que el conductor, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La mujer perdió la vida

Como suele ocurrir en este tipo de percances, el siniestro provocó afectaciones en el tránsito vehicular de la zona, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a mantener la paciencia y extremar precauciones al circular por el área. En cuanto a las acciones posteriores, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de acordonar el perímetro, a fin de que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) llevaran a cabo el procesamiento correspondiente de la escena.

En un hecho similar, como te informamos en TRIBUNA, durante la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, quienes transitaban por la autopista México–Toluca se llevaron un tremendo susto, a la altura del Estado de México (Edomex), luego de que un vehículo de carga pesada comenzara a incendiarse tras salirse de la carpeta asfáltica y quedar a un costado de la vialidad. Cabe señalar que, como consecuencia de dicho accidente, se registraron afectaciones viales, además de cuantiosas pérdidas materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui