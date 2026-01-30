Viernes violento: Hombre es ejecutado a balazos en la Libertad; cuerpo queda tendido fuera de tienda de autoservicio

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 30 de enero de 2026, la violencia volvió a hacerse presente en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, este mediodía, luego de que un hombre fuera ejecutado a balazos en la colonia Libertad, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Aquí los detalles de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento de la publicación de esta nota. El ataque armado se registró en el cruce de las calles Agua Naval y Río Moctezuma, donde el cuerpo quedó tendido a las afueras de una tienda de autoservicio.

Este viernes se tornó violento en Ciudad Obregón, pues un sujeto fue asesinado en la colonia Libertad

Testigos del hecho señalaron que sujetos armados arribaron al sitio y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre, quien cayó gravemente herido. Tras consumar el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporte la detención de personas relacionadas con el crimen.

Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al lugar tras recibir el reporte al número de emergencias; sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y otras corporaciones, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo las diligencias correspondientes, recabó indicios en la escena y realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Con este homicidio de hoy viernes, el municipio de Cajeme alcanza 35 ejecuciones en lo que va del mes de enero, cifra que refleja la persistencia de hechos violentos en la región. Cabe señalar que estos datos son en base al recuento realizado por los periodistas de la fuente policiaca. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui