Violencia en Michoacán: Tres abatidos y dos militares heridos tras fuerte enfrentamiento armado

Tepalcatepec, Michoacán.- La persistente disputa por el control de la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán, generó un nuevo episodio de violencia entre fuerzas del orden y grupos del crimen organizado. Durante un reciente despliegue táctico en el municipio de Tepalcatepec, se registraron enfrentamientos armados que resultaron en la muerte de tres presuntos miembros de la organización delictiva, así como lesiones de gravedad en dos elementos de las fuerzas armadas tras la explosión de una mina terrestre.

Los acontecimientos comenzaron cuando efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, realizaban patrullajes en las inmediaciones de la comunidad de Corralitos. En este sector serrano, las autoridades localizaron a una célula armada, lo que desató un intercambio de disparos. Como resultado de esta primera confrontación, tres agresores fueron neutralizados en el lugar, mientras que el resto del grupo huyó hacia las zonas altas de la sierra.

Minutos más tarde, el contingente de seguridad recibió una segunda agresión que fue repelida sin que se registraran bajas en ninguno de los bandos. Mientras se aseguraba el perímetro y se realizaban labores de búsqueda, un segundo grupo de uniformados se movilizó para brindar apoyo a sus compañeros. Fue durante este trayecto, sobre una brecha que comunica con la localidad de La Ordeñita, cuando un vehículo militar activó un artefacto explosivo sembrado en el camino.

La detonación causó daños severos a la unidad y dejó malheridos a un soldado del 30 Batallón de Infantería y a un agente de la Guardia Nacional. Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó apoyo aéreo para trasladar a los heridos al hospital de la 43 Zona Militar en Apatzingán, donde reciben atención médica. La presencia de minas artesanales en los caminos rurales de Michoacán responde a una estrategia bélica adoptada por las organizaciones criminales para frenar el avance de grupos rivales y autoridades.

#TnvNoticias | Fuerzas del Ejército y la Guardia Civil abatieron a tres presuntos integrantes del "Cártel de Tepalcatepec" durante un operativo en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán. El enfrentamiento en la zona serrana de Corralitos dejó un saldo de dos soldados heridos. pic.twitter.com/6e1ri77YhE — Canal 8 Tu Nueva Visión (@Canal8TNV) January 30, 2026

La zona es el escenario de una pugna abierta entre el llamado Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, conocido como 'El Abuelo', y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta guerra ha escalado en intensidad y sofisticación, caracterizándose por el empleo de drones cargados con explosivos, vehículos con blindaje artesanal y la colocación de trampas explosivas en la red carretera de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui