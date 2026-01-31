Abaten en Colima a los presuntos responsables del asesinato de tía y prima de Mario Delgado

Colima, Colima.- Un lamentable hecho violento se registró durante la madrugada de este sábado 31 de enero que resultó en el fallecimiento de dos mujeres en la ciudad de Colima. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 horas (local) en una vivienda de la colonia Placetas Estadio, zona céntrica de la capital. Las personas que perdieron la vida fueron identificadas por sus nombres, Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años de edad, y María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años.

Se informó que las víctimas eran familiares directas, prima y tía respectivamente, de Mario Delgado Carrillo, quien se desempeña como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal. Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento de lo sucedido, la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima inició las acciones pertinentes. Personal de la Fiscalía Estatal se encargó de procesar el lugar de los hechos con el fin de obtener datos que ayudaran a localizar a los culpables.

Al mismo tiempo, los integrantes de la policía de investigación comenzaron a revisar las grabaciones de vigilancia en los alrededores del punto donde ocurrió el ataque. Gracias al uso de las herramientas del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), las autoridades pudieron establecer un rastro de los atacantes. El seguimiento permitió determinar las características del vehículo usado para la huida, el cual se identificó como un automóvil marca Chevrolet Groove en tono azul claro.

uD83DuDD34Dos mujeres, María Eugenia Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, fueron asesinadas a balazos la madrugada de este sábado 31 de enero dentro de una vivienda en la colonia Placetas Estadio, en Colima. Eran tía y prima del titular de la SEP, Mario Delgado, y del diputado… pic.twitter.com/FykgYiklgf — Punto 4T (@Punto4T) February 1, 2026

Mediante este monitoreo constante, se detectó la presencia de la unidad en el municipio colindante de Villa de Álvarez. Por la tarde del mismo sábado, elementos de seguridad se trasladaron a la colonia Punta Diamante para verificar la ubicación del automóvil. Al llegar a la casa donde estaba estacionado el vehículo, los agentes fueron recibidos con disparos desde el interior. Esto dio paso a un enfrentamiento armado que culminó con tres de los presuntos agresores abatidos en el sitio.

Durante el suceso, un trabajador de la Fiscalía General del Estado resultó con una lesión por arma de fuego; no obstante, su condición médica se describe como estable y fuera de peligro. Al terminar el enfrentamiento, se realizó una inspección del domicilio de Villa de Álvarez. En ese lugar, se hallaron diversos indicios que refuerzan la conexión con el crimen ocurrido horas antes. Se encontraron armas de fuego, un marro y prendas de vestir que coinciden con la vestimenta que llevaban los sujetos en los videos analizados.





?? ¡Atención!uD83DuDC6E??? Se registró un enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos criminales en Villa de Álvarez, Colima; tres civiles armados fueron abatidos, y un agente resultó herido https://t.co/dk39vsLKM3 pic.twitter.com/qjaccSWWVF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui