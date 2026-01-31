Abaten a presunto ladrón que trató de acuchillar a policía municipal en Pesquería, Nuevo León

Pesquería, Nuevo León.- La tarde de este sábado 31 de enero de 2026, un hombre fue abatido luego de intentar atacar con un cuchillo a un elemento de la Policía Municipal de Pesquería, Nuevo León, quien había sido reportado por algunos vecinos la colonia Valle de Santa María, sector Bolonia, por presuntamente cometer múltiples robos en la zona, lo cual se había vuelto una problemática importante. El cuerpo del sujeto quedó sin vida en la escalinata exterior de un departamento.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 13:00 horas aproximadamente, sobre la calle calle Pompay, entre Camposanto y Oriani, cuando vecinos de dicha colonia solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencia para reportar la presencia del sospechoso caminando sobre las azoteas de los domicilios. Cabe mencionar que esta demarcación ha sido escenario de múltiples robos a casa-habitación.

A su llegada, los uniformados intentaron someter al presunto ladrón; sin embargo, comenzó a mostrar un comportamiento agresivo. Posteriormente, el individuo sacó un cuchillo e intentó agredir a uno de los oficiales, logrando rasgar una parte de la camisola y el chaleco de seguridad. Debido a la actitud del masculino, uno de los agentes le disparó a corta distancia, provocándole una herida mortal en la parte superior del tórax.

Abaten a presunto ladrón en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

El sujeto abatido quedó cerca de un inmueble al que intentó ingresar tras verse descubierto y haber forcejeado con los elementos preventivos. A pesar de que el hoy occiso se mantiene en calidad de desconocido, trascendió de forma preliminar que se trata de un hombre con rango de edad entre los 25 y 30 años de edad, quien fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena, que además vestía sudadera y pantalón negro.

En otro hecho similar, pero registrado en el municipio de San Pedro Garza García, una riña dejó como saldo a un joven con severas lesiones producidas por arma blanca. El violento hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2026 y tuvo como lugar un autolavado ubicado sobre la avenida Vasconcelos, entre las vialidades Privada Labastida y la calzada Mauricio Fernández Garza, uno de los sectores con mayor actividad comercial de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui