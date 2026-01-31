Ímuris, Sonora.- La tarde de este sábado 31 de enero ocurrió un accidente de tránsito en el tramo carretero Cananea - Ímuris. El hecho tuvo lugar dentro del municipio de Ímuris, sitio donde un tráiler se salió de la cinta asfáltica por razones que todavía no se conocen con certeza. El vehículo involucrado es un camión de carga que transportaba un solo remolque con mercancia, mismo que no sufrió daños graves en su estructura.

Según los datos recolectados hasta el momento, la unidad terminó a la orilla del camino en una postura que estuvo a punto de terminar volcada sobre su costado. Pese a todo esto, el reporte indica que no hay personas lesionadas, por lo cual no se requirió la presencia de paramédicos de Cruz Roja. La situación ha provocado complicaciones en la movilidad de la región, particularmente a la altura del kilómetro 149.

En ese punto, el tránsito se reportó como lento debido a que uno de los carriles de circulación tuvo quedó cerrado para permitir que las labores de personal especializado. Diversos agentes encargados de la vigilancia vial acudieron al área con el fin de cuidar el paso de los viajeros y vigilar el entorno mientras se trabaja en la zona. Para retirar el transporte de donde quedó atrapado, se contó con la ayuda de una grúa para las acciones de arrastre.

Debido a esto, se hizoun llamado atento a los conductores que planean utilizar esta ruta para que extremen sus precauciones. Es fundamental estar atentos a las señales colocadas en el asfalto y respetar las indicaciones que brinden los elementos de seguridad presentes en el lugar. Mantener una velocidad moderada y una actitud paciente ayudará a evitar nuevos incidentes mientras el camino queda totalmente libre para el flujo vehicular normal.

Otro accidente en la misma zona

Este no es el primer accidente que ocurre en la carretera Cananea - Ímuris. Una aparatosa volcadura de un vehículo de carga pesada movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad el pasado 23 de enero. Los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 140 de dicho tramo. Según la información inicial, la unidad involucrada es un tráiler acoplado con doble semirremolque, el cual transportaba un cargamento de artículos de abarrotes.

Se registra accidente, volcadura de unidad sobre la carretera Cananea-Ímuris a la altura del kilómetro 91. Tome sus precauciones al circular por la zona. pic.twitter.com/zL2VGJ16ZH — TriánguloRojo (@TrianguloRojo01) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui