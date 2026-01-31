AGRESIÓN ARMADA activa CÓDIGO ROJO en Cajeme; joven de 17 años resulta herido en colonia Ejidal

Esperanza, Sonora.- Este sábado 31 de enero de 2026, alrededor de las 12:20 horas, se activó el Código Rojo por rumbos de la colonia Ejidal, específicamente sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Puebla y Oaxaca, en la comisaría de Esperanza. Este nuevo ataque armado que generó la movilización de las autoridades en el municipio de Cajeme, Sonora, desató el pánico entre los testigos de una agresión que culminó con un hombre lesionado.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima se encontraba en el sitio antes mencionado cuando repentinamente se le aproximaron varios sujetos que, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle, dejándolo tendido con múltiples impactos de bala, mientras los agresores huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni posibles sospechosos relacionados con este intento de homicidio.

Como era de esperarse, al lugar acudieron distintas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes de inmediato brindaron atención prehospitalaria al joven, de aproximadamente 17 años de edad, el cual tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Es importante destacar que se desconoce el estado de salud del afectado; sin embargo, en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información oficial que surja sobre el caso.

En la colonia Ejidal, de Esperanza

Cabe señalar que entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes se encargaron del aseguramiento de los indicios balísticos, así como de la recolección de diversa evidencia que será integrada a la carpeta de investigación correspondiente. No es la primera ocasión en que este sector se ve involucrado en hechos delictivos, ya que recientemente se reportó otra agresión armada en un comercio de abarrotes.

Lo anterior, como te informamos en TRIBUNA, ocurrió el pasado 12 de enero de 2026 en un negocio local ubicado en el retorno de la Carretera Federal México 15, entre las calles Hermano Talamantes y Sinaloa. En ese punto exacto, hombres armados que viajaban a bordo de un automóvil sedán color negro abrieron fuego contra la fachada del establecimiento para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui