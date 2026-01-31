Alerta de explosivo en salón de eventos de Hermosillo desata fuerte despliegue de autoridades

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 31 de enero, los habitantes de la zona sur de Hermosillo presenciaron un despliegue de seguridad tras una denuncia que alertaba sobre un posible riesgo en un salón de eventos. El aviso, recibido alrededor de las 19:00 horas, indicaba que en el establecimiento llamado Santa Fe, situado en el bulevar Camino del Seri y la calle Olivares, de la colonia Las Praderas, podría encontrarse un artefacto explosivo.

Al momento del reporte, en el interior del local se desarrollaba una reunión de una congregación religiosa. Ante la posibilidad de un incidente, los cuerpos de seguridad acudieron al sitio para evacuar a los asistentes y asegurar el perímetro. Como parte de las acciones de seguridad, se procedió al cierre de las vialidades cercanas, lo que provocó afectaciones al flujo vehicular en los alrededores de la colonia mencionada.

En las labores de búsqueda participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal. Los uniformados realizaron recorridos por las instalaciones del salón con el fin de localizar el objeto descrito en la llamada de alerta. Tras la revisión, los agentes comunicaron que no se encontró ningún elemento que representara una amenaza para los presentes.

A pesar de que los resultados de la inspección inicial fueron negativos, el área se mantuvo bajo vigilancia por un tiempo determinado. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron para iniciar con la recolección de datos y tratar de identificar el origen de la comunicación que generó la movilización. Una vez descartado el peligro, el tránsito en las calles Olivares y Camino del Seri volvió a su normalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui