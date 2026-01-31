Ataque armado en expendio de cerveza deja un muerto y dos lesionados en el sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una agresión armada dejó como saldo a un hombre fallecido y otros dos más resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, en el interior de un establecimiento comercial que se encuentra habilitado como expendio de cerveza en la colonia Industrial El Palomito, cerca del límite con la Pemex, al surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El violento ataque ocurrió la tarde de este sábado 31 de enero de 2026, generando una intensa movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 16:20 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió el reporte sobre un ataque a balazos en la esquina de las calles De los Constituyentes, Fernando Cuén, Coras, General José Miramontes y Segunda Privada, donde se reportó que varias personas fueron atacadas. Trascendió que el hoy occiso sería el encargado del negocio, cuya identidad por el momento se desconoce.

El nombre del fallecido no ha sido dado a conocer y solamente se informó que se le conoce con el apodo del Pecas, el cual tiene más de 50 años, mientras que de los heridos se dijo tienen entre 30 y 40 años y uno de ellos resultó con al menos un impacto de bala en uno de los glúteos y el otro lleva varios balazos en el cuerpo, que lo mantienen en estado grave en un hospital a donde fue trasladado", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8 Ataque armado en un expendio cervecero; dejó como saldo a un hombre muerto y dos más heridos, en la colonia Industrial El Palmito, al surponiente de Culiacán | #Adiscusión pic.twitter.com/dvQbhzmLmz — Adiscusión Diario (@adiscusion) January 31, 2026

Personal del Grupo de Urgencias Básicas y Rescate Urbano (Gerum), así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, acudieron al llamado y brindaron atención médica a las víctimas, una de las cuales ya no contaba con signos vitales, mientras que otras dos personas fueron estabilizadas y trasladadas de urgencia a diferentes hospitales. Durante el traslado a bordo de dos ambulancias, los socorristas y los afectados fueron escoltados por elementos policiacos.

La zona quedó asegurada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Municipal, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes, incluido el aseguramiento de múltiples varios casquillos para arma de grueso calibre, entre largas y cortas. Finalmente, el Servicio Médico Forense (Semefo) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

Fuente: Tribuna del Yaqui