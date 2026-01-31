Balean a dos jóvenes en el sur de Hermosillo; los citaron para comprar cemento y los atacaron

Hermosillo, Sonora.- La tarde del viernes 30 de enero de 2026, dos hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El violento hecho generó una intensa movilización policiaca para tomar conocimiento del caso y esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado cuál es el estado de salud actual de las víctimas.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 17:50 horas, cuando los afectados se movilizaron por sus propios medios al área de urgencias del Hospital CIMA, situado en la colonia Proyecto Río Sonora. De manera extraoficial, los afectados fueron identificados como Abel Adrián 'N.' y Ángel Ricardo 'N.', ambos de 26 años de edad, quienes presentaban heridas de bala, aunque no se precisó en qué zonas del cuerpo.

Según el testimonio de un testigo, los dos jóvenes habían acordado la compra de cemento en un punto de la colonia Arco Iris, ubicada al sur de la capital sonorense. Y mientras esperaban a los supuestos vendedores, dos gatilleros desconocidos irrumpieron en el sector y dispararon directamente en contra de ambos individuos, para posteriormente huir del lugar. Elementos de la Policía Estatal y agentes ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Trascendió que Ángel Ricardo 'N.', uno de los jóvenes heridos, cuenta con antecedentes por los delitos de detención o posesión de vehículo robado y privación ilegal de la libertad, cuyos eventos se remontan al año 2024. Cabe mencionar que ninguna autoridad o local se ha pronunciado oficialmente acerca de este violento ataque, es por ello que se espera un informe actualizado en los próximos días para el esclarecimiento de los hechos.

En otro caso similar registrado el mismo viernes al surponiente de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal habrían repelido una agresión armada en el cruce de la calle José Barajas y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Minitas. Trascendió que, como resultado del intercambio de balas, los presuntos atacantes resultaron heridos. En el sitio se contó con la presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Fuente: Tribuna del Yaqui