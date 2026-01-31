Toluca, Estado de México.- La tarde del pasado jueves, un lamentable suceso ocurrió en la autopista Toluca - Atlacomulco, dejando como saldo la pérdida de una vida y un presunto culpable que aún camina libre. Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas (local), a la altura de la zona de San Cayetano Morelos, cuando dos conductores de tráiler sostuvieron una disputa mientras avanzaban por la ruta federal con dirección a la capital mexiquense.

De acuerdo con los reportes obtenidos de fuentes que conocieron el caso, la discusión escaló de forma acelerada. Uno de los operadores decidió bajar de su unidad para encarar a su colega tras una fricción entre ambos vehículos. En lugar de detenerse o buscar una solución al conflicto, el conductor del otro tráiler aceleró, atropellando al hombre y arrastrando su cuerpo por una distancia de por lo menos cien metros sobre el pavimento.

Tras realizar esta acción, el responsable huyó del lugar sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. A pesar de que las autoridades del Estado de México han logrado identificar al sospechoso con el nombre de Brayan 'N', los esfuerzos por localizarlo no han dado resultados positivos. El incidente quedó captado en grabaciones realizadas por personas que transitaban por la zona al momento de la agresión.

Esas imágenes muestran el instante en que el vehículo de carga avanza sobre la víctima y escapa de la escena. Estos videos sirven ahora como herramientas para la fiscalía estatal, que busca establecer la ubicación del sujeto para que responda por sus actos. Este hecho guarda un parecido con otro suceso ocurrido en la Ciudad de México, donde una mujer que conducía un vehículo en la alcaldía Iztapalapa arrolló a un motociclista, causándole la muerte.

Este trailero arrastró y mató a un conductor en la carretera Toluca-Atlacomulco, Estado de México y después huyó. pic.twitter.com/WQe1W1XR0K — La Hora (@LaHoraMX) January 31, 2026

Al igual que en el caso del trailero en la vía hacia Atlacomulco, la involucrada en aquel evento sigue sin ser capturada, lo cual resalta una tendencia de personas que evaden la justicia tras participar en incidentes viales de esta magnitud. Mientras el personal forense realizaba las tareas de levantamiento de los restos y se aseguraba el perímetro para recabar indicios, la circulación en la autopista sufrió retrasos considerables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta la carpeta de investigación, centrando sus tareas en encontrar a Brayan 'N'. Por ahora, la persona señalada por este homicidio sigue eludiendo su responsabilidad ante la ley, mientras en la comunidad prevalece el descontento ante la falta de una detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui