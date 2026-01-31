Cae sujeto denunciado por tocar a mujer en calles de Navojoa; está recluido en Ciudad Obregón

Navojoa, Sonora.- Un hombre de 37 años de edad fue capturado tras ser señalado por actos de abuso ocurridos hace unos días en Navojoa. Este caso cobró relevancia después de que la persona afectada utilizara las redes sociales para exponer lo sucedido mediante un video que se difundió el pasado 23 de enero. La denuncia permitió que las autoridades correspondientes iniciaran las tareas de búsqueda para dar con el paradero del presunto responsable, quien ya se encuentra bajo custodia de los tribunales estatales para responder por sus actos.

El crimen ocurrió la tarde del mismo 23 de enero, cerca de las 17:20 horas. Según los reportes que constan en el expediente, el sujeto realizó tocamientos sin el consentimiento de la mujer mientras ella se encontraba en la vía pública, sobre la calle No Reelección, justo afuera de un local comercial de la ciudad. Tras cometer la agresión, el individuo huyó del sitio con la intención de evadir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el testimonio de la afectada y las pruebas en video resultaron fundamentales para establecer su identidad.

Después de realizar las tareas de campo y analizar la información obtenida, los agentes lograron ubicar al sospechoso en la colonia Nuevo Amanecer, en la comunidad de Huatabampo. Ahí se ejecutó la orden de aprehensión que pesaba en su contra. El detenido fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. En dicho centro penitenciario, permanecerá a la espera de que un juez analice las pruebas presentadas y defina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito que se le imputa.

OTRA VEZ #Navojoa: Mujer denunció agresión sexual en redes sociales luego de que Policía Municipal no recibiera denuncia inicial



La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación luego de que la víctima, de 33 años, hiciera público el caso en… pic.twitter.com/maLTOeMjAy — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 25, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el trabajo realizado se apegó a protocolos que buscan proteger la integridad de las mujeres. Destacó que el uso de herramientas tecnológicas y la denuncia ciudadana facilitaron la localización del presunto agresor. Las diligencias efectuadas buscaron en todo momento el respeto a las garantías de las partes involucradas, asegurando que el camino hacia la justicia sea transparente y conforme a lo que dicta la legislación vigente en la región.

Con esta acción, se busca enviar un mensaje de certidumbre a la comunidad sobre la importancia de reportar este tipo de conductas. El compromiso de las instituciones radica en procesar cada expediente con el rigor necesario para evitar que los actos queden sin sanción. El futuro legal del detenido se resolverá en las próximas audiencias, donde se determinará su grado de participación en los hechos denunciados y las penas que podrían corresponderle según el código penal.

FGJES cumple orden de aprehensión por abuso sexual en Navojoa



Investigación iniciada tras denuncia pública, a través de un video en redes sociales de la víctima



Navojoa, Sonora, 31 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que fue… pic.twitter.com/QjYVeuk7oh — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 31, 2026

