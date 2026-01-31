Caso Tren Interoceánico: Fijan plazo de 6 meses para cierre de investigación; acusados no declaran

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Continúa el caso del Tren Interoceánico en Oaxaca, al cual se le ha dado seguimiento puntual en nuestro medio TRIBUNA; sin embargo, este sábado 31 de enero de 2026 se confirmó que una jueza federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro de la causa penal por la que permanecen detenidos Felipe de Jesús Díaz Gómez, identificado como conductor de la unidad, así como Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores.

De acuerdo con información de El Universal, dicho periodo vence el próximo 28 de julio del presente año, fecha en la que el fiscal del caso deberá presentar ante Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, la acusación formal en contra de Díaz Gómez y Mendoza Cerón. Es necesario destacar que lo único que podría modificar este escenario sería la solicitud de una ampliación del plazo para concluir la indagatoria, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe recordar que el jueves 29 de enero de 2025 los implicados fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, relacionados con la muerte de 14 personas y ocho más que resultaron lesionadas. Asimismo, durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa, la juzgadora les dictó prisión preventiva justificada, por lo que desde entonces permanecen internados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14.

El tiempo máximo de permanencia en dicho centro penitenciario, según lo determinado por la jueza, es de dos años, siempre y cuando se mantenga bajo la supervisión y vigilancia del juez de Ejecución. Por su parte, el mismo medio antes citado señaló que, en aquel momento, tanto Felipe de Jesús como Ricardo se reservaron el derecho a declarar, siendo representados legalmente por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el asunto; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que se genere. Cabe señalar que la hipótesis de que el tren circulaba a exceso de velocidad continúa vigente, ya que la defensa no aportó datos de prueba suficientes para revertir la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

