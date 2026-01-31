Dan con el paradero de Omar Alejandro, joven reportado como desparecido al norte de Sonora

Cananea, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Omar Alejandro Alonso Coronado, un masculino de 26 años que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Cananea. La noticia fue confirmada a través de la actualización oficial de su ficha de búsqueda, lo que devolvió la tranquilidad a sus seres queridos y a la comunidad en general que se unió para difundir su caso.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, Omar Alejandro había sido visto por última vez el pasado domingo 25 de enero de 2026, por lo que su familia solicitó apoyo inmediato a las autoridades y a la ciudadanía para lograr su pronta localización. Entre su descripción física, la institución indicó que es de tez morena, complexión delgada, tenía una estatura aproximada a los 1.65 metros y un peso cercano a los 65 kilogramos.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, OMAR ALEJANDRO ALONSO CORONADO fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

La colaboración ciudadana fue fundamental para mantener visible el caso durante los días de ausencia. Sobre sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló que el joven presenta un tatuaje en la mano derecha con la imagen de la Santa Muerte, así como un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda 'Alexandra Azambeth', datos que resultaron determinantes para su localización y que hoy pueda estar de regreso con bien en su casa y junto a sus seres queridos.

Las autoridades competentes reiteraron su llamado a la población para continuar colaborando en la difusión de fichas activas, destacando que cada reporte compartido puede marcar la diferencia. El caso se suma a los esfuerzos permanentes por fortalecer los mecanismos de búsqueda en el estado. Para realizar cualquier denuncia, el número telefónico 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx se encuentran habilitados.

