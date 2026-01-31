Dan muerte a dos hombres dentro de bar en Guanajuato; comando armado irrumpió y disparó

Pénjamo, Guanajuato.- Un hecho violento ocurrió en la zona centro de Pénjamo, Guanajuato, durante la noche de ayer viernes. Dentro de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas llamado Montecarlo, dos hombres perdieron la vida tras ser blanco de un ataque armado. Dicho bar se localiza en el cruce de las calles 5 de Mayo y Mina, un punto concurrido que se encuentra a muy poca distancia del Palacio Municipal y de la plaza principal de la localidad.

Según los testimonios de quienes estaban cerca del lugar, la agresión sucedió cerca de las 22:00 horas (local). Los reportes indican que un grupo de al menos cuatro personas, que portaban rifles de alto poder, llegó al sitio a bordo de un automóvil. Estos individuos bajaron de la unidad, entraron al local y, tras ubicar a dos personas, dispararon en su contra a una distancia muy corta. Tras realizar las detonaciones, los atacantes escaparon con rumbo desconocido.

Ante los hechos, los testigos se comunicaron con los números de emergencia para pedir apoyo. Poco después, integrantes de la Policía Municipal, junto con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, llegaron al sitio. Al entrar al negocio, confirmaron que los dos hombres atacados ya habían muerto. Como parte de los protocolos de protección, el perímetro fue cercado con cintas amarillas para preservar los casquillos y cualquier otro indicio.

Más tarde, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, procedentes de la ciudad de Irapuato, se hicieron cargo de las tareas en la escena. Los peritos recolectaron las evidencias y ordenaron que los restos fueran llevados al Servicio Médico Forense para realizar los estudios que marca la ley. Entre las personas fallecidas se encontraba Gustavo 'N', de 44 años de edad, quien era el dueño del negocio. La otra persona que perdió la vida no pudo ser identificada en ese momento.

Un ataque directo en el Bar Montecarlo sacudió el corazón de Pénjamo, #Guanajuato. Los agresores entraron, identificaron a sus víctimas y d1s-pararon sin piedad frente a testigos.https://t.co/Ez78AMjroE pic.twitter.com/zqVm2NPsRu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 31, 2026

Las autoridades del municipio señalaron que se brindó atención al reporte desde el primer momento y que mantienen comunicación constante con los órganos de justicia. El bar fue clausurado esa misma noche mientras se realizan las diligencias correspondientes. El objetivo de la Fiscalía General del Estado es recolectar los datos necesarios para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables, mientras se mantiene el patrullaje en las calles de la zona centro.

Fuente: Tribuna del Yaqui