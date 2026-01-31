Encuentran 12 fosas clandestinas con 24 cuerpos en los límites de Baja California y Sonora

Mexicali, Baja California.- Durante las últimas semanas de enero, las tareas de rastreo en la zona norte de Baja California permitieron localizar un total de 24 cuerpos ocultos en 12 fosas clandestinas. Estos trabajos de campo se concentraron en la colonia Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Mexicali, en un área situada a poca distancia de los límites con San Luis Río Colorado, Sonora, y de la línea fronteriza con los Estados Unidos.

La movilización comenzó el pasado 8 de enero y se mantuvo de forma constante hasta el cierre del mes. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Baja California, bajo la dirección de María Elena Andrade Ramírez, las labores se realizaron mediante la coordinación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, diversos organismos gubernamentales y agrupaciones de familiares que buscan a sus seres queridos. Este despliegue fue una instrucción de la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila.

Para el desarrollo de las actividades en el terreno, se hizo uso de maquinaria de gran calado, dispositivos aéreos no tripulados para el reconocimiento de la superficie y unidades caninas entrenadas en la localización de restos. A esto se sumaron herramientas de excavación manual y el acompañamiento constante de personal operativo y psicólogos. La Comisión Local de Búsqueda, dirigida por Jorge Alberto Aguirre Carbajal, se encargó de gestionar el traslado seguro de los familiares, además de proveer los insumos necesarios como alimento e hidratación durante las jornadas de rastreo.

En cuanto al procesamiento de los hallazgos, la Fiscalía conformó un grupo de expertos integrado por siete criminalistas, una arqueóloga, un experto en odontología forense, 30 genetistas y un perito en balística. Este equipo tiene la tarea de analizar las fosas y avanzar en la identificación de las personas localizadas. Hasta el momento, se han logrado extraer 15 perfiles genéticos, aunque el proceso de confirmación de identidades presenta dificultades importantes. Según explicaron las autoridades, gran parte de los restos presentan daños por fuego y algunos podrían haber permanecido enterrados por un periodo superior a los 4 años.

A pesar de estas complicaciones, mediante el cotejo de muestras de ADN con las bases de datos institucionales, se logró una identificación inicial de seis de los cuerpos encontrados antes del 28 de enero. Sin embargo, los nombres y las fechas de desaparición no han sido revelados. Las familias recibirán la notificación pertinente una vez que el Instituto de Ciencias Forenses entregue los documentos que corroboren la información con total rigor científico.

En el ámbito de la investigación criminal, la titular de la Fiscalía señaló que no se descarta que elementos de la policía municipal pudieran estar relacionados con estos eventos. Esta línea de investigación surge tras la detención de tres agentes en 2025 y otros tres en 2026, todos vinculados a casos de desaparición en el Valle de Mexicali y la zona céntrica de la ciudad. La postura expresada por la institución es que las investigaciones continuarán sin importar los cargos de los posibles involucrados, con el fin de evitar que el comportamiento de unos cuantos afecte la imagen de toda la corporación.

En estas jornadas participaron activamente colectivos como Buscando en San Luis R.C. y la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California. Entre los asistentes se encontraba Mónica Espinoza, quien lidera el colectivo sonorense desde 2023. Su labor se centra en la búsqueda de su propio hijo y en el apoyo mutuo con otras personas que comparten la misma situación de incertidumbre. Debido a las condiciones del terreno, los participantes no descartan que se puedan encontrar más fosas en el futuro cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui