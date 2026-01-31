(FOTOS) ACCIDENTE sobre la México-Puebla: Cuerpo de conductor fallecido queda PRENSADO tras colisión

Puebla, Puebla de Zaragoza.- La madrugada de este sábado 31 de enero de 2026 se registró, entre las 2:00 y 3:00 horas, un impactante accidente en la Autopista México-Puebla, a la altura de la salida hacia San Felipe Hueyotlipan. Según los primeros reportes, el incidente ocurrió en los carriles con dirección a la capital poblana, justo en la salida donde el conductor de un vehículo particular terminó impactándose contra un muro de asfalto.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, existen dos hipótesis sobre las posibles causas del siniestro: una versión indica que la persona circulaba a exceso de velocidad, mientras que otra señala que las condiciones del asfalto mojado podrían haber influido. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones y se espera que pronto se determinen las razones precisas del accidente, que resultó en la muerte del implicado.

Es importante destacar que en la escena se presentaron paramédicos de Protección Civil y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron el fallecimiento del sujeto. Posteriormente, el caso fue asumido por elementos de la Policía Municipal, estatal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para que los peritos de la Fiscalía realizaran las diligencias correspondientes.

El hombre perdió la vida

Los hechos ocurrieron en la Autopista México-Puebla

No se reportan más víctimas mortales

Debido a que el cuerpo había quedado prensado entre los restos del vehículo, las autoridades tardaron algunos minutos en rescatarlo. Mientras se llevaban a cabo estas labores, el tránsito vehicular se vio afectado, por lo que se hace un llamado a conducir siempre con extrema precaución para evitar pérdidas irreparables y, en caso de presenciar un accidente, permitir que los especialistas realicen su trabajo de manera segura.

"Lamentablemente fallece un masculino en la lateral de la pista, salida a San Felipe Hueyotlipan, al impactarse con el muro de contención. Voluntarios de esta corporación laboran con un vehículo Cupra", compartió en sus redes sociales el Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22, que justamente el pasado viernes 30 de enero atendió un choque en bulevar Carlos Camacho y Margaritas.

Fuente: Tribuna del Yaqui