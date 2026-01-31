Hallan a hombre asesinado al sur de Culiacán; estaba encintado y con mensaje amenazante

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este sábado 31 de enero de 2026 fue localizado un cuerpo sin vida a un costado de uno de los carriles del Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, cerca del fraccionamiento Punta Azul. De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió en el sector Barrancos, al surponiente de Culiacán, donde se encontraba un hombre con las manos y los pies encintados, además de un mensaje escrito en una cartulina blanca.

Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad del occiso; no obstante, se tienen algunas características generales, entre ellas que era de tez morena clara, complexión delgada y vestía un short deportivo negro, así como una sudadera del mismo color. De manera preliminar, se estima que al momento de su fallecimiento tenía entre 35 y 40 años de edad.

Cabe destacar que las autoridades acudieron al lugar tras recibir un reporte a través de la línea de emergencia 911, en el que se alertaba sobre una persona inconsciente muy cerca de la entrada a una colonia privada. Al arribar al sitio, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales y que se encontraba tirado junto a un poste de madera perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que a un costado había un escrito con amenazas.

Cerca del cuerpo había un mensaje amenazante

De inmediato, personal de la Dirección General de Investigación Pericial quedó a cargo del caso y realizó los trabajos de campo, mientras que policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa asumieron la responsabilidad de las indagatorias. Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley con el objetivo de esclarecer el crimen.

En otro hecho de características similares, la mañana del pasado viernes 30 de enero de 2026 fue localizada una mujer asesinada a balazos en el bordo del canal de riego Santa Martha, en las inmediaciones de un campo agrícola de la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. La fallecida era de complexión delgada, tez morena y tenía entre 25 y 30 años de edad; como señas particulares presentaba un piercing en el labio inferior y un tatuaje con la forma de un corazón.

