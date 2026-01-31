Lo 'levantaron' frente a su hijo: Tras 19 días, hallan sin vida a Jorge Alberto en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A. C. confirmó la localización sin vida de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 11 de enero de 2026, luego de haber sido privado ilegalmente de la libertad cuando estaba junto a su hijo en un parque en el que se encuentran las letras 'Yo Amo México', en el fraccionamiento Las Misiones, ubicado en el sector suroriente de Ciudad Obregón, Sonora.

A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el colectivo de madres buscadoras indicaron que el hallazgo se registró el viernes 30 de enero de 2026 y lamentaron su pérdida, misma que se une a otros hechos similares ocurridos en la cabecera municipal de Cajeme. Cabe recordar que la desaparición de Jorge Alberto se registró casi al mismo tiempo que la de Nancy Jasmín Gil López, una joven localizada sin vida en la colonia Los Ángeles.

Localizado, lamentablemente, el día de ayer sin vida Jorge Alberto Rodríguez Quintero. Que descanse en paz. Les mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y un fuerte abrazo de parte de todas nosotras y gracias a todas las personas que ayudaron a compartir su ficha de desaparecido. Fueron 19 días que lo tuvieron privado de la libertad".

Es triste recibir estas noticias, tantas desapariciones, tantos asesinatos que hay hoy en día. Esto se ve como si fuera algo normal, pero hay que ser empáticos, ayudar a compartir y no señalar, ni discriminar y mucho menos juzgar… Al contrario, hay que apoyarnos entre todos", fue el mensaje que compartió el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A. C. en dicha red social.

Hasta el cierre de esta publicación, no existen detalles en torno a su localización y la información no ha sido confirmada por las autoridades competentes, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) estuvo dando seguimiento al caso, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se encargó de difundir su ficha de búsqueda hace unas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui